Che usiate due SIM o una eSIM, Android 14 vi renderà la vita più facile

Il passaggio dalle SIM fisiche alle eSIM, per quanto inevitabile, non è ancora abbracciato da operatori e produttori di telefoni in maniera definitiva (sapete come attivare una eSIM su Android?). Nonostante questo, la maggioranza dei telefoni Android è dotato di doppia SIM o quantomeno SIM + eSIM, come avviene per gli ultimi Pixel 8 (a proposito, date un'occhiata alla nostra recensione di Pixel 8 Pro). Ora Google ha deciso di mettere mano alla questione, da un lato rendendo più semplice il trasferimento di eSIM da un telefono all'altro, e dall'altro consentendo il passaggio tra due SIM direttamente dalle impostazioni rapide senza più dover scavare nelle impostazioni del telefono.

Trasferimento eSIM da un telefono all'altro: ufficiale sui Pixel 8

La registrazione di una eSIM su un telefono è un processo più complicato di quanto dovrebbe, soprattutto per colpa degli operatori, ma anche Google non ha mai cercato di affrontare la questione. La questione si palesa soprattutto quando si passa da un vecchio telefono a uno nuovo. Dove con la SIM bastano pochi secondi, con le eSIM bisogna annullare quella sul precedente dispositivo per poi registrarla su quello a cui si vuole passare. E in alcuni casi bisogna persino chiedere all'operatore. Al MWC 2023 la casa di Mountain View aveva promesso di metterci una pezza e a fine agosto avevamo visto le schermate dello strumento. Ora con i Pixel 8 la funzione sembra essere attiva, almeno per qualche operatore. Come rivelato da Mishaal Rahman, il Pixel 8 chiederà al primo avvio se si vuole migrare la eSIM esistente sul nuovo telefono, oltre che consentire di convertire una SIM in eSIM.

Questa soluzione, per quanto non innovativa (già Samsung con la One UI 5.1 aveva introdotto la possibilità di conversione delle SIM in eSIM), dovrebbe finalmente facilitare l'adozione della tecnologia, operatori permettendo. E questi ultimi restano comunque l'anello debole della catena, perché alcuni consentono un trasferimento limitato di eSIM, altri chiedono un contributo per il passaggio, in un panorama variegato e inutilmente complesso che dovrebbe prima o poi essere regolamentato (e forse rappresenta il motivo per cui Apple abbia deciso di lanciare gli iPhone con sola eSIM esclusivamente negli Stati Uniti). E a parte gli operatori, al momento non è chiaro se questo strumento funziona anche con telefoni non-Pixel o persino con gli iPhone.

Passare tra due SIM con un tocco? A breve potrebbe essere realtà

Se le eSIM sono il futuro, la realtà attuale è che un gran numero di utenti utilizza due SIM sullo stesso telefono, magari una per il lavoro e una personale (magari una delle due in formato eSIM). Il problema è che Android non consente di decidere facilmente quale delle due utilizzare come principale, per esempio per la connettività mobile. Per farlo, bisogna infatti scavare nelle impostazioni del telefono, toccare Rete e Internet, selezionare SIM e scegliere la SIM per la connessione dati (queste voci possono cambiare da produttore a produttore). Una gran perdita di tempo per un'operazione che potrebbe essere risolta con un semplice tocco, e infatti sulla One UI di Samsung o sulla Oxygen OS è presente un pulsante nelle Impostazioni rapide che consente proprio di fare questo. Ma in Android stock no, ed ecco perché Google sta lavorando a una soluzione. Mishaal Rahman ha scoperto su Google IssueTracker che un utente a dicembre scorso aveva richiesto proprio questa funzionalità e ora un membro del team di Google ha aggiornato la pagina dichiarando che un pulsante apposito dovrebbe apparire in una futura build Android.