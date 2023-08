Svelato lo Xiaomi Pad 6 Max, rivale del Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Caratteristiche Tecniche

Sul comparto fotocamere c'è da discutere: lo Xiaomi Pad 6 Max offre una fotocamera principale da 50 MP che è superiore alla controparte del Samsung, ma dal suo canto il Galaxy Tab S9 Ultra offre la grandangolare sia sul retro che sul fronte, cosa che il Pad 6 Max non fa in nessun caso (e tanto meno il Pad 6).

Il processore , sebbene non sia l'ultimo arrivato in casa Qualcomm, garantisce delle ottime performance a un prezzo ridotto rispetto allo Snapdragon 8 Gen 2 del Samsung, ma al tempo stesso è un ottimo passo in avanti rispetto allo Snapdragon 870 del Pad 6.

Prezzo e Uscita

Lo Xiaomi Pad 6 Max è disponibile in Cina, mentre non sappiamo se da noi arriverà ufficialmente né quando arriverà eventualmente. Al momento è venduto a un prezzo di circa 480€ per il modello da 8/256 GB, a circa 505€ per la versione 12/256 GB, a circa 555€ per il 12/512 GB e a circa 605€ per la versione 16/1 TB, mentre la cover con tastiera e lo stilo sono venduti separatamente rispettivamente a circa 100€ e a circa 65€.