Svelato l'anacronistico design di Moto G Play (2022)

Motorola è pronta a lanciare un nuovo smartphone della serie "G Play". Si tratta, ovviamente, di un dispositivo di fascia economica, che potrebbe caratterizzarsi per un buon rapporto qualità/prezzo. Rispetto all'edizione 2021, infatti, ci sono diversi miglioramenti, anche se non si tratta di cambiamenti clamorosi. Prima di entrare nel vivo della notizia, può tornare utile consultare la nostra guida su come aggiornare un telefono Motorola.

Ritornando al G Play 2022, nello specifico questo modello sarà equipaggiato con un processore MediaTek – nella fattispecie un Helio G37 – a differenza del predecessore, alimentato da un chip Qualcomm Snapdragon 460. L'ultimo smartphone, certificato "IP52", conserva lo stesso display già visto in passato, ovvero un pannello LCD IPS da 6,5", affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. A riguardo, forse, si sarebbe potuto osare un pochino di più, visto che lo spazio di archiviazione appare piuttosto esiguo. Anche dal punto di vista del design, nessuna modifica vistosa: il cellulare, infatti, appare molto simile a modelli già lanciati.