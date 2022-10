Le suonerie "Natural Elements" di Pixel 7 arrivano per tutti i Pixel tramite Play Store

Un nuovo aggiornamento dell'app "Suoni" di Google ha introdotto una inedita raccolta di suonerie, suoni di notifica e sveglie, dal titolo "Natural Elements", che ha debuttato recentemente sui Pixel 7 e 7 Pro. Rispetto alle precedenti melodie – incentrate soprattutto sull'elettronica – quest'ultime sono più rilassanti. Ad esempio, la suoneria "Garden Breeze" ricrea il suono di un campanello sospeso durante una giornata ventosa, mentre "Night Song" cattura la magia serale suscitata dai versi dei grilli. Altre opzioni, invece, come "Cloud Drift" e "Dusty Plain" ripropongono il suono degli strumenti a corda.

Per quanto riguarda le notifiche, "Twang" e "Chord" consistono in una breve pennellata di chitarra, mentre "Rainstick" è un piacevole suono frizzante. Tra questi toni, infine, spicca anche "Swoosh", un suono molto arioso. Per la sveglia, invece, vengono proposti una serie di brani musicali piuttosto sereni, come "Skyward" (un cinguettio di uccelli e grilli) e "Nature Trail" (che punta sui suoni dell'acqua che scorre veloce combinati con i versi delle rane).