Uno studio mostra chi aggiorna di più i propri smartphone

Negli ultimi anni la questione aggiornamenti ha preso sempre più spazio nel panorama Android: coinvolge sia chi decide di comprare uno smartphone sia chi realizza uno smartphone.

Infatti, da una parte ci sono i consumatori, che sempre più spesso cercano uno smartphone che venga aggiornato dal produttore, così da poter avere uno smartphone sicuro per i prossimi anni. Dall'altra parte ci sono i produttori, che, sebbene strigliati da Google, stanno cercando di offrire alla propria clientela un servizio più completo sul lato aggiornamenti.

Tuttavia, aggiornare un telefono può essere anche un costo per entrambe le parti: può succedere che spendere una cifra elevata per uno smartphone implichi anche un supporto software longevo (non sempre in qualche caso); invece per un produttore supportare uno smartphone per molto tempo significa anche dover dedicare dei lavoratori a quel compito piuttosto che un altro.

Per questo motivo un utente insieme al suo team ha deciso di realizzare uno studio e analizzare la quantità di aggiornamenti in un gran numero di smartphone e l'ha rilasciato in un post su Reddit.

Ovviamente ha implicato una mole di lavoro notevole, seppur si siano concentrati sui più grandi produttori di smartphone: qui il link ai risultati ottenuti.