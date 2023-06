Stop agli aggiornamenti per i Galaxy S10, ma non manca un'eccezione!

La serie di Samsung Galaxy S10 ha riscosso sicuramente un buon successo, anche sul piano del software, visto che i dispositivi della gamma hanno beneficiato di tre major update Android. Inoltre, sempre per tre anni, gli smartphone hanno ricevuto mensilmente anche patch di sicurezza fino ad aprile 2022, quando è scattato il rilascio trimestrale, durato fino all'inizio del 2023. Da quel momento, infatti, Galaxy S10e, S10 e S10+ hanno smesso di ricevere qualsiasi update. A questo elenco, ora si è aggiunto anche Galaxy S10 5G, il quale ha continuato a beneficiare di update ogni tre mesi.

L'azienda, infatti, ha deciso di stoppare qualsiasi aggiornamento, a meno che non sia necessario correggere qualche importante difetto di sicurezza. L'unica eccezione, in tal senso, è rappresentata da Galaxy S10 Lite, che continuerà a ricevere patch di sicurezza poiché è stato lanciato quasi un anno dopo rispetto agli dispositivi. Tuttavia, anche lui non riceverà la nuova One UI 6.0 basata su Android 14.