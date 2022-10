Le statistiche sull'uso della batteria di Android 13 servono a qualcosa

La scorsa settimana Google ha rilasciato la seconda QPR di Android 13 per i telefoni compatibili. Ricordiamo che QPR (Quarterly Platform Release) sono delle build lanciate da Google con Android 12 e includono delle funzioni in fase di test che verranno poi rilasciate con i Feature Drop di Android.

Nell'ultima QPR, piuttosto ricca di novità, sono incluse nuove sezioni riguardanti l'Utilizzo batteria per ogni app e Battery Health, ma soprattutto un nuovo grafico batteria che sistema la situazione creatasi con Android 12. Con l'aggiornamento dell'anno scorso, infatti, la pagina delle statistiche sull'utilizzo della batteria nelle Impostazioni aveva perso parte della sua utilità, ma ora le cose stanno migliorando.

Segui AndroidWorld su News

In Android 12 la pagina Utilizzo della batteria mostrava la ripartizione ora per ora di quali app stanno scaricando la batteria, ma il problema è che le statistiche riguardavano l'utilizzo nelle ultime 24 ore, indipendentemente dal fatto che il telefono sia stato caricato in quel periodo.

Senza l'accesso ai dati dall'ultima carica completa, decisamente più informativi, era difficile avere un quadro chiaro della situazione.

Ora però l'ultima QPR2 mostra il livello della batteria dall'ultima carica completa per impostazione predefinita, per mostrare le divisioni ora per ora in un menu successivo. Questa modifica consente di vedere come cambia la durata della batteria nel corso di una scarica completa, piuttosto che in un periodo di tempo generico.