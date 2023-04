Questo non è lo stand per Pixel Watch che sognate

Finora Pixel Watch è stato caratterizzato da un discreto interesse, anche per via della nuova generazione di Wear OS che ospita a bordo. Non sono mancate anche delle critiche , soprattutto rivolte ad alcuni aspetti hardware. Tra questi troviamo l'assenza di stand ufficiali per lo smartwatch.

A oggi infatti non sono disponibili accessori ufficiali realizzati da Google per il suo Pixel Watch. Non vi sono quindi stand di ricarica ufficiali, e forse Google stava pensando proprio a questo quando sulla divisione giapponese del suo store ufficiale ha lanciato un nuovo accessorio di terze parti.

L'accessorio in questione lo trovate nell'immagine in galleria: si tratta di una sorta di stand per Pixel Watch, in realtà molto più semplice rispetto agli stand che siamo abituati a vedere per i vari Apple Watch e Galaxy Watch.

Vediamo infatti un supporto in plastica con alcune illustrazioni, insieme a un alloggiamento per lo smartwatch.

La ricarica può avvenire facendo entrare anche il disco magnetico per la ricarica all'interno dell'alloggiamento. Insomma, ci sembra che non risulterà comodissimo usare questo stand di terze parti per posizionare Pixel Watch durante la ricarica.

Questo oggetto è disponibile soltanto in Giappone, in occasione della Golden Week popolare tra gli utenti nipponici. Non crediamo che arriverà anche in Europa. E in attesa di accessori ufficiali da parte di Google, qui sotto trovate qualche alternativa disponibile anche su Amazon Italia.