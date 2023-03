Tutti i veicoli con Android Auto dovrebbero montare uno stand come questo

Android Auto (qui trovate le migliori app) è il sistema di infotainment di Google, concepito per estendere le potenzialità del proprio smartphone alla propria auto, con un occhio di riguardo per l'ottimizzazione dell'interfaccia utente e per la sicurezza alla guida. A oggi vi è molto interesse attorno ad Android Auto, così come per CarPlay (qui trovate le migliori app per CarPlay) che il corrispettivo sponda Apple, sia in termini di nuove funzionalità in arrivo che in termini di accessori. Uno degli aspetti più interessanti del momento consiste nei vari accessori per avere Android Auto wireless, abbiamo visto AAWireless e Motorola MA1 in questo senso.

Oggi invece parliamo di un accessorio che ancora non è disponibile, anzi è soltanto in fase di brevetto, ma che potrebbe migliorare sensibilmente l'esperienza utente con Android Auto in tutti i contesti di utilizzo. Le immagini che troviamo in galleria descrivono appunto l'idea di questo accessorio. Si tratta di un dispositivo molto semplice, vediamo un supporto standard regolabile per tutti i tipi di smartphone, con una porta USB-C nella parte inferiore, e all'altra estremità una connessione per l'alimentazione dall'auto. Troviamo anche una superficie compatibile con la ricarica wireless per lo smartphone.