Spegnere la sveglia sarà più semplice con Google Orologio

Google ci ha fatto conoscere da qualche mese ormai il nuovo Android 14, attualmente disponibile in versione beta pubblica. E insieme alle novità di Android 14 arrivano degli importanti rinnovamenti anche per le app di Google per dispositivi Android.

Tra le app che riceveranno qualche sostanziale novità troviamo anche Google Orologio, l'app di BigG che permette di gestire sveglie, timer, cronometro e periodi di riposo automatici. E proprio a proposito delle sveglie è stata apportata un'interessante novità.

La novità che abbiamo appena citato riguarda una nuova funzionalità dell'app Google Orologio che permette di silenziare le sveglie con un semplice swipe laterale sulla notifica. In altre parole, è possibile spegnere una sveglia che sta suonando effettuando uno swipe come se si volesse rimuovere una notifica dal rispettivo pannello.