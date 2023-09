Ecco le specifiche di Xiaomi 13T 5G: riuscirà a distinguersi?

Qualche giorno fa infatti abbiamo conosciuto la scheda tecnica quasi ufficiale di Xiaomi 13T Pro 5G , e ora è il momento di conoscere quella attesa per Xiaomi 13T 5G . L'ha condivisa il noto leaker Yogesh Brar , andiamo a vederla insieme:

Display : 6,67" 1.5K OLED, refresh rate fino a 144Hz, Dolby Vision

: 6,67" 1.5K OLED, refresh rate fino a 144Hz, Dolby Vision Processore : MediaTek Dimensity 8200

: MediaTek Dimensity 8200 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel (OIS) Grandangolo : 13 megapixel Telephoto : 50 megapixel

: Fotocamera anteriore : 20 megapixel

: 20 megapixel Sistema operativo : Android 13 con la MIUI 14

: Android 13 con la MIUI 14 Audio : Stereo speaker, HiRes Audio, Dolby Atmos

: Stereo speaker, HiRes Audio, Dolby Atmos Certificazioni : IP68

: IP68 Sicurezza : sensore d'impronte integrato nel display

: sensore d'impronte integrato nel display Batteria: 5.000mAh con ricarica rapida a 67W

Dalla scheda tecnica appena trapelata capiamo che Xiaomi 13T 5G sarà abbastanza analogo al modello Pro, e anche ai vari top di gamma attualmente presenti sul mercato. La differenza rispetto alla massa potrebbe essere costituita dal comparto fotografico, per il quale Xiaomi dovrebbe collaborare con Leica, come del resto ha fatto per tutti i suoi recenti top di gamma.

Staremo a vedere se questo basterà. Ancora non conosciamo dettagli ufficiali che indicano quando potrebbe arrivare la serie Xiaomi 13T, l'azienda cinese ancora non l'ha annunciato. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.