Spuntano altre specifiche di Xiaomi 13: schermo 2K, fotocamera e ricarica a 120 W

Man mano che ci avviciniamo al lancio dei nuovi Xiaomi 13 (previsto in Cina per la fine dell'anno), rumor e anticipazioni, anche fuorvianti, si fanno sempre più insistenti.

Sul design, abbiamo già visto dai rendering che il telefono avrà un nuovo blocco fotocamere di forma quadrata, un foro anteriore per la fotocamera frontale e bordi piatti in stile iPhone.

Si chiamerà Xiaomi 13 e non 14, lo dice Xiaomi

Per concludere, qualche giorno fa avevamo diffuso una immagine non confermata in cui si ipotizzava che Xiaomi 13 in realtà si sarebbe chiamato Xiaomi 14.

Sulla vicenda è intervenuta direttamente Xiaomi per bocca del suo responsabile delle relazioni pubbliche, Wang Hua, che su Weibo ha smentito ogni illazione e confermato che lo smartphone si chiamerà Xiaomi 13, punto.