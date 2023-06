Trapelate le specifiche di OnePlus Nord 3: si punta sul chip MediaTek Dimensity 9000

OnePlus si appresta a lanciare il nuovo smartphone OnePlus Nord 3 (che in Cina ha debuttato come Ace 2V). La società, infatti, ha confermato la presentazione del dispositivo a luglio, mentre non ha ancora ufficializzato la data precisa. In attesa, il tipster Mukul Sharma ha rivelato alcune delle specifiche che caratterizzano lo smartphone.

Nello specifico, il processore scelto sarà il MediaTek Dimensity 9000, abbinato a 16 GB di RAM LPDDR5X (probabilmente saranno disponibili anche versioni con 8 GB e 12 GB di RAM). A bordo, poi, troverà spazio un sistema di raffreddamento a camera di vapore da 4129,8 mm2 per tenere sotto controllo il calore. Le fotocamere sul posteriore saranno tre: la principale da 50 MP, affiancata da una ultragrandangolare da 8 MP e da un altro sensore da 2 MP (probabilmente Macro). Sull'anteriore spiccherà un sensore fotografico da 16 MP.