Diffuse le specifiche del nuovo Motorola Moto G72: MediaTek Helio G99 e fotocamera da 108 MP

Nonostante il 2022 debba ancora concludersi, per Motorola si può già dire che sia stato un anno piuttosto impegnativo. Difatti, non sono stati pochi i nuovi prodotti lanciati, tra cui l'ultimo Edge 30 Ultra , dotato di un sensore fotografico posteriore da 200 MP . Si tratta di un cellulare molto interessante, come il prossimo Moto G72, un device di fascia media che debutterà la prossima settimana.

Il nuovo Moto G72, inoltre, verrà equipaggiato con un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali inserito nel display. Una soluzione per certi versi inedita per Motorola, che nella sua fascia media ha spesso implementato questo sensore direttamente nel tasto laterale di accensione. Per quanto riguarda il lancio, invece, lo smartphone dovrebbe debuttare in India il 3 ottobre.

Sempre Motorola, recentemente, ha presentato un dispositivo davvero particolare, ovvero il Motorola Edge 30 Neo. Si tratta di un medio gamma con specifiche da "top di gamma" e soprattutto presenta una particolarità: è il primo dispositivo curato insieme a Pantone, il riferimento mondiale per brand e designer che detta le tendenze nella scelta dei colori. Considerato il tipo di collaborazione, non poteva mancare una particolare attenzione ai colori disponibili. Tra questi, spicca la variante con il colore Pantone dell'anno 2022: Very Peri. Il telefono sarà disponibile anche nelle tonalità Aqua Foam, Black Onyx o Ice Palace.