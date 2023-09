Ecco le specifiche e i render dei nuovi Galaxy Tab S9 FE e FE+: una differenza importante

Ora grazie a Roland Quandt siamo riusciti a entrare in possesso delle specifiche tecniche complete e dei render ufficiali dei nuovi dispositivi, che si confermano dei medio gamma in un pacchetto tutto sommato dall'aspetto premium.

Mancano poco più di due settimane all'evento in cui Samsung presenterà i nuovi dispositivi Fan Edition , tra cui lo smartphone Galaxy S23 FE, gli auricolari Galaxy Buds FE e i chiacchieratissimi tablet Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+ (sapete come attivare Dex sui Galaxy ?).

Tra le note positive, la resistenza all'acqua con certificazione IP68, piuttosto raro in questa fascia di prezzo, mentre le capienti batterie da 8000 e 10090 mAh dovrebbero garantire un'autonomia fino a 45 ore .

La seconda riguarda la S-Pen ., supportata solo dal modello Plus, il che può essere piuttosto dirimente per la scelta del dispositivo, RAM e dimensioni di schermo a parte.

Come si vede dalle schede tecniche, ci sono un paio di considerazioni da fare.

E questo ci porta al prezzo. Qualche settimana fa erano apparsi dei prezzi non proprio incoraggianti, ma Quandt riporta che il prezzo in Europa del Galaxy Tab S9 FE parte da 529 euro mentre per acquistare il Galaxy Tab S9 FE+ ci vogliono almeno 699 euro. Se si vuole passare alla versione 5G, bisogna aggiungere 100 euro a ciascuno.

Secondo quanto riportato, i tablet dovrebbero essere pre-ordinabili immediatamente dopo il lancio.