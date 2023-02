La One UI 5.1 su S23 Ultra occupa come Windows e MacOS messi insieme

Online in queste ore sta rimbalzando moltissimo la notizia della grande quantità di spazio che il sistema va a "rubare". Si parla online di ben 60 GB di spazio occupato, che per chi non masticasse questi numeri è una cifra veramente notevole.

Siamo quindi corsi a verificare se queste informazioni rispondevano al vero. SamMobile riporta che la One UI su S23 Ultra indiano occupava ben 58 GB, mentre il modello olandese si attesatava a 38 GB. Il modello italiano, con la versione attuale della One UI 5.1 basata su Android 13 occupa invece 37 GB, il valore più basso tra quelli citati.

Se avete quindi tirato un sospiro di sollievo forse non dovreste ancora farlo. La notizia è buona se vista nel confronto delle varie versioni firmware di S23 Ultra, ma non lo è se lo guardiamo in generale. Vi lasciamo sotto, in ordine decrescente una lista di quanto il sistema occupa all'interno di alcuni smartphone.

Samsung Galaxy S23 Ultra: 37,97 GB

Samsung Galaxy Z Fold 4: 34,81 GB

Samsung Galaxy S22 Ultra: 34,14 GB

Samsung Galaxy A52s: 25,86 GB

OnePlus ultima generazione: 20,6 GB

Google Pixel 7: 19 GB

Google Pixel 7 Pro: 18 GB

OnePlus 9: 17,1 GB

POCO X5 Pro: 11,02 GB

iPhone 14 Pro: 9,62 GB

Anche se questa classifica non può certo definirsi completa è facile vedere uno schema.

Escludendo iOS, è facile vedere come genericamente smartphone diversi abbiamo software, anche personalizzati con uno spazio occupato che varia fra i 10 e i 20 GB. La One UI 5 occupa invece ben 25 GB sul medio gamma A52s e arriva a occupare il doppio del software Google sul nuovo S23 Ultra. Non è però una novità assoluta: Z Fold 4 e S22 Ultra lo dimostrano.