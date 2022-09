Sony Xperia Stream è l'accessorio che trasforma Xperia 1 IV in uno smartphone gaming

Non si tratta di un nuovo gaming phone, come poteva sembrare inizialmente dal teaser, ma di un accessorio dedicato al gaming. Parliamo del nuovo Sony Xperia Stream . Andiamo a vederlo nel dettaglio:

Sony Xperia Stream

Il dispositivo è dotato di una porta HDMI di dimensioni standard, una porta LAN , un jack per cuffie. Il design è stato concepito per facilitare l'impugnatura anche per sessioni di gioco prolungate. Il sistema di raffreddamento può essere personalizzato tramite il tool software chiamato Game Enhancer . L'uscita video è limitata a 1080p a 120 Hz .

Sony Xperia Stream è un accessorio dedicato al gaming. Nello specifico, si tratta di un supporto esterno per Sony Xperia 1 IV, il nuovo flagship dell'azienda, che ha lo scopo di trasformare lo smartphone in un gaming phone . Sony Xperia Stream infatti è dotato di un sistema di raffreddamento che si connette allo smartphone tramite USB-C .

Sony Xperia 1 IV Gaming Edition

Oltre al nuovo Sony Xperia Stream, l'azienda ha annunciato anche una nuova variante di Sony Xperia 1 IV dedicata al gioco. Parliamo di Sony Xperia 1 IV Gaming Edition. In sostanza si tratta dello stesso dispositivo che abbiamo conosciuto nella nostra recensione, con qualche differenza in termini di specifiche tecniche.

Uscita e Prezzo

Il nuovo Sony Xperia Stream è stato annunciato per il mercato nipponico ad un prezzo che equivale a circa 160€. Sarà disponibile a partire dal 14 ottobre. Non sappiamo se Sony prevede di lanciarlo anche in Europa in un secondo momento.

Il nuovo Sony Xperia 1 IV Gaming Edition arriva anch'esso per il mercato nipponico ad un prezzo che equivale a circa 1.225€. Anche in questo caso non sappiamo se Sony ha in programma di commercializzarlo anche in Europa. Torneremo ad aggiornarvi nel caso dovessero emergere novità sulla commercializzazione di questi nuovi dispositivi al di fuori del mercato asiatico.