Sony Xperia 5 V raccoglie ancora una volta l'eredità del mitico Compact

Il comparto fotografico è uno dei primi a risentire, in senso positivo, del know how del marchio: 3 lunghezze focali, 2 "sole" fotocamere, con zoom ottico 2X, sensore Exmor T, tantissime modalità di scatto (come la nuova modalità Bokeh), modalità per i creatori e tantissimo altro.

Sempre a proposito della collaborazione con le altre divisioni, troviamo incluso nell'acquisto con lo smartphone c'è un anno di Bravia Core, il servizio di streaming dedicato ai film Sony, e 5 film in digitale da riscattare e legare per sempre al proprio account. Proprio a proposito della fruizione dei contenuti multimediali, Sony ha optato per integrare il classico jack audio e due "Full-stage Stereo Speaker" pensati per offrire audio al top sia in verticale che in orizzontale. Durante la presentazione a porte chiuse per la stampa, Sony ha mostrato i dati di una ricerca che dimostrano come buona parte degli utenti (più del 70%) guardino YouTube e Netflix sfruttando l'audio degli speaker dello smartphone. Da qui la volontà di spingere su questo aspetto. Ci sono funzionalità software dedicate anche al gaming. Non si è nominato direttamente la divisione PlayStation, ma troviamo comunque a bordo il Game Enhancer che permette l'accesso a funzionalità degne dei gaming phone.