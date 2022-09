Sony Xperia 5 IV ufficiale: il compatto con la confezione più povera di sempre

Dopo Sony Xperia 1 IV e Xperia 10 IV , la line-up del produttore nipponico per il 2022 si arricchisce del dispositivo intermedio che forse in molti stavano aspettando: Sony Xperia 5 IV . Lo smartphone punta come al solito su dimensioni compatte (anche se non troppo), su un comparto fotografico degno di questo nome e su hardware in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Scopriamolo insieme.

Caratteristiche Tecniche Sony Xperia 5 IV

Sony Xperia 5 Mark IV nasce come smartphone pensato per i creatori. Un'affermazione che potrebbe scoraggiare qualche acquirente, visto che non tutti hanno necessità di creare contenuti. Anzi, definirlo tale potrebbe quasi etichettarlo come prodotto di nicchia. La verità è che ci sono sì tutta una serie di accortezze pensate per chi vuole appunto creare contenuti di vario genere (anche lato gaming), ma in generale le caratteristiche di cui è dotato sono pensate per soddisfare un pubblico ben più ampio.

Lato hardware nudo e crudo non aspettatevi grandi sorprese, ma siamo comunque di fronte ad un medio/top di gamma: SoC Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile), schermo da 6,1" OLED full HD a 120 Hz. Tutto ciò però è chiuso in un corpo sufficientemente compatto (anche se non il più di piccolo di questo 2022) e alimentato da una batteria particolarmente generosa: una 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W e alla ricarica wireless.