Sony Xperia 10 V ufficiale: il medio-gamma nuovo in stile classico

Proprio come preannunciato, Sony ha appena ufficializzato il nuovo Xperia 10 V . Si tratta di un nuovo medio-gamma dal design classico , fedele alla linea messa in evidenza da Sony negli scorsi anni. Andiamo a vedere subito la sua scheda tecnica completa.

Negli ultimi anni abbiamo visto Sony concentrarsi nella fascia alta e nella fascia media del mercato smartphone . In questo senso, il produttore nipponico presenta due o tre modelli all'anno. E anche per il 2023 è giunto il momento di vedere la nuova generazione .

Sony Xperia 10 V: Caratteristiche Tecniche

Nella confezione di Xperia 10 V non è presente plastica e anche gli accessori ufficiali , come la Style Cover con Stand , sono realizzati con la plastica riciclata di Sony.

Uscita e Prezzo

Il nuovo Xperia 10 V sarà disponibile in lavanda, verde salvia, bianco e nero a partire da metà giugno. Dunque, ancora non conosciamo il prezzo di lancio ufficiale. Torneremo ad aggiornarvi non appena Sony lo comunicherà.