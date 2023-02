Sony Xperia 10 V esce allo scoperto: fedele al passato

Quello che dovrebbe essere il modello più economico della fascia medio-alta di Sony possiamo vederlo nelle immagini in galleria. Si tratta di render ad alta risoluzione che ci forniscono un'anteprima su cosa aspettarci dal design di Sony Xperia 10 V.

Le immagini mostrano un design estremamente fedele al look dei passati modelli. Anteriormente vediamo un display che incredibilmente ancora non presenta un notch o fori: vediamo infatti la sottile fascia superiore al display che ospita la fotocamera anteriore, un LED RGB e i classici sensori ambientali.

La fascia inferiore sembra leggermente più spesso, mentre quelle laterali appaiono abbastanza ridotte. Frontalmente dovrebbero esserci anche due speaker frontali per offrire un'esperienza audio di tipo stereo. Sul profilo laterale troviamo i classici pulsanti volume e power, dove dovrebbe essere integrato anche il sensore d'impronte per lo sblocco del dispositivo.

Posteriormente vediamo un modulo fotografico a forma di ellisse con tre sensori, che sembrano tutti della stessa dimensione, e il flash LED. Le dimensioni del dispositivo dovrebbero corrispondere a 153,3 x 68,4 x 8,5 mm.

Insomma, sembra chiaro che Sony intende insistere sul look che guarda al passato per i nuovi Xperia, estremamente coerente con quanto visto nei modelli precedenti. Che il nuovo "nuovo" sia in realtà il passato? Starà anche a voi rispondere.