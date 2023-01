Sony Xperia 10 IV si aggiorna ufficialmente ad Android 13

Il major update per Sony Xperia 10 IV arriva qualche settimana dopo quello rilasciato per Xperia 1 IV e Xperia 5 IV. La build è in fase di distribuzione con il codice 65.1.A.4.8. Nel changelg sono chiaramente incluse tutte le novità caratteristiche di Android 13 e le patch di sicurezza Android aggiornate a dicembre 2022.

Vi ricordiamo che Sony Xperia 10 IV è stato lanciato sul mercato a maggio dello scorso anno. Sotto il cofano troviamo un processore Snapdragon 695 con modulo 5G coadiuvato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Lo schermo è un TRILUMINOUS Display OLED 21:9 da 6" senza notch o fori per la fotocamera frontale, protetto da Gorilla Glass Victus.

C'è stata come di consueto una discreta attenzione anche al comparto audio, con jack-audio da 3,5 mm, Hi-Res Audio, DSEE, e 360 Reality Audio Upmix.

L'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica per i possessori residenti in Asia. Ci aspettiamo comunque che nel giro dele prossime settimane il rollout si completi per tutti.