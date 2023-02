Sony Xperia 10 III si aggiorna ufficialmente ad Android 13

Sony è particolarmente presente nel settore smartphone con i suoi dispositivi della serie Xperia. Siamo ormai giunti alla quarta generazione di modelli Android, ma sono appena arrivate interessanti novità per la terza.

Nelle ultime ore sono arrivate delle belle notizie per Sony Xperia 10 III. Il medio gamma di Sony lanciato nel 2021 ha appena ricevuto un nuovo major update.

Stiamo parlando chiaramente di Android 13, il quale arriva ufficialmente per Sony Xperia 10 III. Come vedete dagli screenshot presenti nella galleria in basso, si tratta della build contrassegnata dal codice 62.2.A.0.367 e diretta al modello XQ-BT52, quello che viene commercializzato anche in Europa.

L'aggiornamento chiaramente introduce tutte le novità caratteristiche di Android 13, consistenti soprattutto nel rinnovamento dell'interfaccia grafica con il Material You, accompagnate dalle patch di sicurezza Android aggiornate a gennaio 2023.

L'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a livello globale.

Ci aspettiamo che nel giro di poche settimane il rollout si completi anche in Italia.