Sony Xperia 1 V si fa vedere: poche rivoluzioni rispetto al passato

Sony è tra le aziende che negli ultimi anni ha concentrato i suoi sforzi nel mercato smartphone soprattutto nel segmento dei top di gamma Android, abbandonando di fatto la fascia media.

Dal produttore nipponico infatti abbiamo visto arrivare i flaghsip della serie Xperia, i quali si sono rinnovati con cadenza annuale negli ultimi anni. Nelle ultime ore sono trapelati nuovi dettagli su cosa attenderci dalla quinta generazione di smartphone.

Le immagini che trovate in galleria infatti si riferiscono a Sony Xperia 1 V. Si tratterebbe del modello di fascia più alta, per il quale siamo in grado di vedere il design. Dal punto di vista estetico non troviamo rivoluzioni rispetto a Sony Xperia 1 IV. Sia anteriormente che posteriormente non vediamo particolari novità in termini di design rispetto al modello precedente, con il profilo squadrato, lo schermo senza fori che presenta la fotocamera anteriore nella barra superiore, e i pulsanti laterali che dovrebbero includere anche un pulsante rapido per lo scatto fotografico.

L'unica differenza rispetto al suo predecessore, che tra l'altro abbiamo notato anche nel primo render trapelato qualche settimana fa, consiste nel modulo fotografico posteriore: questo non include più il sensore ToF e il sensore IR RGB, ma troviamo un sensore periscopico che dovrebbe favorire lo zoom.

Questo dovrebbero essere le specifiche del comparto fotografico:

Fotocamera posteriore : Principale : 12 megapixel Teleobiettivo : 12 megapixel Grandangolo : 48 megapixel

: Fotocamera anteriore: 12 megapixel

Stando a quanto appena trapelato, le dimensioni di Sony Xperia 1 V dovrebbero corrispondere a 161,0 x 69,3 x 8,5 mm, con la lunghezza e l'altezza leggermente ridotte a Xperia 1 IV. Il display dovrebbe avere la stessa diagonale da 6,5" con rapporto 21:9. Quindi aspettiamoci una riduzione dei bordi rispetto al modello della generazione precedente.