Sony sta lavorando a Xperia 1 V, e lo smartphone sembra molto interessante

Partiamo dunque dal design di Xperia 1 V: questo è indubbiamente molto simile al predecessore, con il gruppo delle fotocamere "a forma di piccola" posto sulla sinistra della parte posteriore e con il logo Sony posto invece al centro. Dalla foto non si vede bene la forma vera e propria del dispositivo, ma con tutta probabilità questo avrà gli stessi bordi di Xperia 1 IV.

Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, un leaker cinese è sicuro che il prossimo Sony Xperia 1 V monterà lo Snapdragon 8 Gen 2, ultimo SoC arrivato in casa Qualcomm. Purtroppo questo è tutto quello che sappiamo e toccherà attendere ancora qualche settimana per saperne di più.

Difficile dire quando lo smartphone sarà effettivamente presentato: tra poche settimane si terrà l'evento MWC di Barcellona, che potrebbe essere il palco ideale per annunciare un nuovo smartphone.