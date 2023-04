Sony Xperia 1 V vuole rovinare la festa a Pixel 7a e Pixel Fold

Nelle ultime ore Sony ha svelato finalmente quale sarà la data di lancio del nuovo dispositivo. Si tratta dell'11 maggio, giornata nella quale Sony terrà un evento ufficiale in streaming per presentare ufficialmente il nuovo Sony Xperia 1 V.

La scelta di questa data risulta curiosa, visto che si tratta del giorno successivo al grande evento organizzato da Google nell'ambito del suo keynote annuale, nel quale verranno svelati ufficialmente i nuovi Pixel 7a e Pixel Fold. Non sappiamo se ci sia stata una volontà specifica di Sony nel tenere l'evento immediatamente dopo quello di Google.

Relativamente a Sony Xperia 1 V, già molto abbiamo appreso in merito al suo design grazie ai render trapelati in rete nei mesi scorsi e che trovate in copertina. Dal punto di vista estetico non ci saranno rivoluzioni rispetto alla generazione precedente, mentre dal punto di vista tecnico sappiamo che ci sarà molta attenzione al comparto fotografico come di consueto.

Dunque, se siete curiosi di vedere il nuovo Sony Xperia 1 V allora dovrete collegarvi con il canale YouTube ufficiale di Sony Xperia l'11 maggio a partire dalle ore 6 in Italia.