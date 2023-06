Sony produrrà smartphone ancora a lungo (e lo farà con Qualcomm)

Gli smartphone Sony continueranno ad utilizzare processori firmati Qualcomm per altri due anni: è questa la notizia diffusa recentemente e che ufficializza il nuovo accordo tra le due società. A riguardo, è stata la stessa Qualcomm a rilasciare un comunicato stampa in cui afferma: "Entrambe le società mirano a spingere i confini di ciò che è possibile nella tecnologia mobile, offrendo esperienze utente senza pari e guidando il progresso nel settore degli smartphone. Gli sforzi congiunti si concentreranno sull'integrazione delle piattaforme mobili Snapdragon avanzate di Qualcomm Technologies nelle future linee di smartphone di Sony, fornendo utenti con funzionalità avanzate, prestazioni più elevate ed esperienze utente più coinvolgenti".

Tuttavia, ancora non si conosce con precisioni i piani futuri. Sony, a fine giugno, lancerà il nuovo Xperia 1 V, equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 2, abbinato a 12 GB di RAM. Questo smartphone, tra l'altro, presenta un ottimo display OLED 4K da 6,5" ed un sensore fotografico da 48 MP che ha una particolare caratteristica, ovvero è "il primo sensore di immagine CMOS di nuova concezione con Transistor Pixel a 2 strati". Tutto ciò si traduce in ottimi scatti fotografici e video in ogni condizione di luce.