Sony annuncia l'aggiornamento ad Android 13 per Xperia 1 IV e Xperia 5 IV

Buone notizie per gli utenti Sony, in particolare modo per i possessori degli smartphone Android Xperia 1 IV e Xperia 5 IV. Sui due dispositivi, infatti, presto arriverà Android 13 e tutte le novità dell'ultima versione del S.O. di Google. Per quanto riguarda le tempistiche e la grandezza complessiva del pacchetto, ancora nessuna conferma ufficiale, tuttavia non dovrebbe mancare molto, anzi.

Tra le novità della nuova versione di Android, sicuramente balzerà all'occhio la presenza di "Material You", lo stile di personalizzazione automatica del sistema in base allo sfondo impostato dall'utente. Non mancheranno, poi, importanti passi in avanti sulla privacy e sulla sicurezza, a partire dal passaggio dagli SMS agli RCS, Rich Communication Services, che abilita importanti protezioni per la privacy, come la crittografia end-to-end.

Dunque, una buona notizia per i due flagship di Sony. A questo proposito, ricordiamo che l'Xperia 1 IV, lanciato a maggio, è stato il primo smartphone dotato di un vero zoom ottico, che può variare fra 85 e 125mm. Inoltre, Sony ha integrato all'interno di Xperia 1 IV una nuova app chiamata "Music Pro", che può essere usata per registrare tracce vocale in mobilità con qualità da studio di registrazione con microfono a condensazione.