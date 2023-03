Ecco il chip che traghetterà i top di gamma Android nel mondo dei 64-bit

Nelle ultime ore Kuba Wojciechowski ha infatti pubblicato su Twitter ( ecco come funziona ) le presunte specifiche del prossimo top di Qualcomm, identificato dal nome in codice "Lanai" o "Pineapple".

Al momento non è noto in che modo il cluster titanium differirebbe dagli altri, ma Kuba ipotizza che potrebbe essere configurato in modo diverso, ad esempio includendo più cache o potrebbe avere un clock più alto.

La novità viene dai nuovi core di ARM Hayes e Hunter, completamente nuovi e che dovrebbero, secondo il leaker, sostituire la formazione attuale. La notizia interessante è il nuovo cluster titanium, che appare per la prima volta nel SoC Lanai (o Pineapple), e che consiste in due core Arm 'Hunter' (A7xx).

Ma la vera e propria rivoluzione è rappresentata dall'abbandono dei 32 bit. Wojciechowski afferma infatti come i nuovi chip saranno solo a 64 bit. Questa non è una grande sorpresa, vista la direzione intrapresa dallo Snapdragon 8 Gen 2 dell'anno scorso, e in generale dal mondo Android, ma certo rappresenta un passaggio importante, per non dire epocale.