Snapdragon 8 Gen 3 potrebbe arrivare prima del previsto

Praticamente da sempre l'attenzione verso il mondo degli smartphone è catalizzata per buona parte al processore, un componente hardware che dice molto sulle performance dei dispositivi mobili.

Proprio nell'ambito degli smartphone, soprattutto di quelli Android, abbiamo imparato a conoscere Qualcomm come l'azienda che offre le migliori alternative in termini di prestazioni. I suoi Snapdragon hanno animato i top di gamma Android sin dalla nascita del concetto stesso di dispositivo Android.

Alla fine dello scorso anno abbiamo visto Qualcomm lanciare lo Snapdragon 8 Gen 2 come l'ultimo processore top di gamma per Android. Ora apprendiamo che la terza generazione potrebbe essere più vicina del previsto.

Stando a quanto riferito dal leaker cinese Digital Chat Station, ripreso da NotebookCheck, Qualcomm potrebbe anticipare il lancio dello Snapdragon 8 Gen 3. Non vi sono dettagli su quando tale lancio potrebbe cadere, sicuramente prima di novembre 2023, visto che la generazione precedente è stata ufficializzata lo scorso novembre.

Come spesso accade, ci sono già dei primi rumor in merito a cosa aspettarsi dallo Snapdragon 8 Gen 3. Si parla di un incremento delle performance del 25% rispetto alla seconda generazione, quella che troviamo sui Galaxy S23 per capirci, e del 20% per quanto riguarda l'efficienza energetica.

Ancora ne sappiamo poco, così come risulta difficile capire perché Qualcomm intenda accelerare e lanciare prima del canonico anno la nuova generazione di Snapdragon. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.