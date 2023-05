Snapdragon 8 Gen 3 sarà molto apprezzato da chi ama giocare

Snapdragon 8 Gen 3 sarà un SoC eccellente, parola di Ice Universe . Il noto leaker ha infatti condiviso alcuni dati sul chip dei prossimi top Android , che potrebbe essere un bel miglioramento, soprattutto per i giochi .

Per quanto riguarda la CPU, il leaker prevede un mix di core ARM 1+5+2, mentre la cache L3 sarà di ben 10 MB. Per concludere, Ice Universe prevede che l'efficienza energetica sarà in linea con quella di Snapdragon 8 Gen 2.

Se confrontiamo le caratteristiche dell'attuale SoC, notiamo un miglioramento su tutta la linea. Qui sotto vedete una tabella in cui confrontiamo i dati degli ultimi chip di Qualcomm.