Snapdragon 8 Gen 3 costoso: alcuni top di gamma del 2024 potrebbero confermare Snapdragon 8 Gen 2

È quasi scontato che Qualcomm, alla fine del 2023, lanci il suo nuovo processore di punta Snapdragon 8 Gen 3. Tuttavia, sembrerebbe che l'inedito chip possa essere un po' troppo costoso per alcuni marchi. A questo proposito, il leaker Digital Chat Station ha affermato proprio che il futuro processore dell'azienda "sembra avere un prezzo alto". Per questo motivo, alcuni produttori potrebbero prevedere di utilizzare sui propri smartphone ancora lo Snapdragon 8 Gen 2 o passare ad un processore MediaTek Dimensity.

Entrando nei dettagli della notizia, alcune aziende potrebbero decidere di adottare lo Snapdragon 8 Gen 3 esclusivamente sui loro smartphone di punta, mentre per i modelli di punta "standard" opterebbero per i vecchi processori di Qualcomm oppure per l'attuale processore Dimensity. Per quanto riguarda le tempistiche, è ipotizzabile che il numero di dispositivi con a bordo l'inedito processore Qualcomm possa lievitare direttamente nel 2024.