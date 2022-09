Snapdragon 6 e Snapdragon 4 Gen 1 ufficiali: la potenza accessibile a tutti

Qualcomm si conferma uno dei protagonisti nel settore dei componenti hardware per dispositivi mobili, come smartphone e tablet, e presenta ufficialmente due nuovi processori che vedremo tantissimo sui prossimi smartphone che arriveranno sul mercato.

Offerte Amazon

Stiamo parlando dei nuovi Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 e Snapdragon 4 Gen 1. Si tratta di due processori destinati a smartphone non top di gamma, in grado di fornire prestazioni bilanciate e la potenza dell'intelligenza artificiale sviluppata in casa Qualcomm. Sulla stessa scia di questi prodotti abbiamo già apprezzato le performance dello Snapdragon 8 Gen 1.

Andiamo quindi a vedere le caratteristiche tecniche principali che troviamo sui due nuovi processori di casa Qualcomm.