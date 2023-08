SmartThings Find ora trova il vostro telefono anche dopo il riavvio

Se Google offre un sistema chiamato Trova il mio dispositivo per ritrovare il proprio telefono in caso di smarrimento o, peggio, furto, Samsung ha come al solito sviluppato una soluzione proprietaria chiamata SmartThings Find (Trova il mio cellulare).

SmartThings Find serve per trovare più facilmente i propri dispositivi Galaxy, non solo Galaxy Watch, Galaxy Buds e gli smart tag abilitati per SmartThings, ma anche i telefoni Galaxy, consentendo inoltre di condividere le posizioni con i contatti e ricevere notifiche quando un dispositivo è presente o lascia una determinata posizione. Trova il mio cellulare inoltre consente di proteggere i propri dati o offrire soluzioni per chi dovesse averlo trovato per renderlo al proprietario.

A differenza di Google, Samsung offre anche la possibilità di ritrovare il dispositivo in modalità offline attivando l'impostazione relativa nelle impostazioni di Trova il mio cellulare, ma qualche mese fa alcuni utenti di Galaxy S23 avevano notato su Reddit che questo strumento non funzionava se si riavviava il dispositivo, operazione che un malintenzionato potrebbe compiere visto che per spegnere il telefono è necessario il PIN.