Oltre 9 milioni di smartphone Android risultano infettati da malware prima del lancio

Entrando maggiormente nel vivo della notizia, sembrerebbe che i dispositivi colpiti sono realizzati da un produttore esterno : a causa di questo dettaglio, qualcuno è riuscito ad accedere alla catena di produzione e quindi inserire il codice dannoso prima del lancio degli smartphone. Secondo i ricercatori, questo fenomeno non è nemmeno recente, al punto che non è la prima volta in cui viene segnalato agli utenti. A questo proposito, pare che la criticità risalga ad alcuni anni fa, ovvero quando il prezzo dei firmware è diminuito sempre di più a causa della concorrenza, al punto da costringere alcune aziende ad abbassare i costi oltre ai livelli minimi.

Per quanto riguarda l'obiettivo del malware protagonista, è semplicemente quello di sottrarre informazioni nonché di guadagnare denaro tramite i dati raccolti. In pratica, il firmware danneggiato trasforma i dispositivi in proxy, che vengono utilizzati per vendere SMS, per assumere il controllo dei vari social media e, infine, per monetizzare tramite pubblicità. I device infettati sarebbero almeno 9 milioni, tra cui la maggior parte venduti in Asia ed Europa Orientale. I produttori coinvolti, invece, sarebbero almeno 40.