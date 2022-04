Smartisan è pronta a risorgere con un nuovo sistema operativo

Tra i nostri lettori più fedeli ci sarà chi ricorda Smartisan, l'azienda cinese che per un periodo è stata una discreta protagonista del mercato smartphone con i suoi dispositivi. L'azienda è stata poi venduta a ByteDance, che controlla anche TikTok, e ora sarebbe pronta ad una nuova avventura.

Sul social cinese Weibo infatti Smartisan ha annunciato di essere pronta a lanciare un nuovo sistema operativo. Si tratterà probabilmente di una piattaforma software dedicata agli smartphone ma non solo: si presume che sarà un software legato al controllo di dispositivi smart, come le smart TV, e altri oggetti comunemente usati in domotica.