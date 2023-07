Smart Launcher si aggiorna: ora farà invidia ai Pixel

Sin dalla sua nascita Android ha mostrato una certa predisposizione con la personalizzazione. Tuttora questo aspetto è presente sui telefoni con il robottino verde, con una personalizzazione alla portata di tutti.

Tra le personalizzazioni più semplici infatti troviamo la possibilità di modificare l'interfaccia grafica con l'installazione dei launcher di terze parti. E tra quelli maggiormente in voga negli ultimi anni troviamo Smart Launcher, lo stesso launcher che ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento.

Il nuovo aggiornamento rilasciato per Smart Launcher introduce un'importante novità a livello grafico, una funzionalità che al momento non è presente nemmeno per i Pixel di Google. Stiamo parlando della possibilità di forzare le icone a tema anche per quelle icone che non supportano ufficialmente il tema personalizzato in base a quello di sistema.