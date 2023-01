Skagen Falster Gen 6 si aggiorna: finalmente arriva Wear OS 3

L'aggiornamento a Wear OS 3 era stato però promesso per Skagen Falster Gen 6 : inizialmente gli utenti si aspettavano il rilascio prima della fine del 2022, ma evidentemente gli sviluppatori hanno avuto qualche problema. Su Reddit , sono tantissime le segnalazioni di utenti che stanno aggiornando i propri smartwatch, per cui il rollout è decisamente iniziato.

Wear OS 3 è stato presentato da Google durante l'evento Google I/O del 2021, ma purtroppo l'aggiornamento non è arrivato sin da subito su tutti i dispositivi: il sistema operativo è stato per lungo tempo una esclusiva di Galaxy Watch 4 di Samsung , e solo lo scorso anno Wear OS 3 si è affacciato su smartwatch quali Montblanc Summit 3 e Pixel Watch .

Arrivato in Italia a gennaio 2022, Skagen Falster Gen 6 continua ad essere uno degli smartwatch dal design più accattivante sul mercato (anche se assomiglia davvero tanto a Fossil Gen 6 ): l'orologio, il primo a montare il SoC Snapdragon Wear 4100+ , è stato lanciato con Wear OS 2, ma finalmente è in arrivo il tanto agognato aggiornamento a Wear OS 3 .

Sfortunatamente non abbiamo un changelog completo dell'aggiornamento, anche se ovviamente sappiamo già che arriveranno tutte le novità di Wear OS 3 di cui spesso abbiamo parlato. L'update però rimuove anche alcune watchface create da Skagen: in precedenza, i quadranti dell'azienda erano 20, mentre dopo l'aggiornamento sono diventati 8.

Il passaggio a Wear OS 3 per Skagen Falster Gen 6 elimina la possibilità di utilizzare la vecchia app Wear OS: gli utenti dovranno dunque spostarsi sull'app di Skagen. Per eseguire l'aggiornamento, basta recarsi in Impostazioni > Sistema > Informazioni su > Aggiornamenti di sistema. Potrebbe volerci comunque qualche giorno prima di poter installare Wear OS 3 sul proprio dispositivo.