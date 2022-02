Siete degli incontentabili audiofili? Sony ha appena annunciato due nuovi Walkman per voi

Per chi vuole il massimo della qualità audio anche in mobilità, Sony ha appena annunciato due nuovi Walkman , il NW-WM1AM2 e il NW-WM1ZM2 , successori dei vetusti NW-WM1A e NW-WMZ ormai vecchi di oltre mezzo decennio .

Entrambi i Walkman utilizzano un amplificatore digitale proprietario costruito espressamente per i dispositivi di fascia alta di Sony che consuma meno energia rispetto agli amplificatori tradizionali e produce una risoluzione del suono più elevata. Sony utilizza anche il suo algoritmo DSEE Ultimate AI per aumentare la qualità del suono in tempo reale, e afferma di poter aumentare l'audio da 44,1 kHz/16 bit (qualità CD) a 192 kHz/32 bit. Per finire, entrambi i Walkman offrono un equalizzatore a 10 bande.

I due dispositivi utilizzano Android 11 come sistema operativo e supportano le connettività Wi-Fi e Bluetooth. Hanno due jack per cuffie e una connessione USB-C per la ricarica e il trasferimento rapido dei dati. I prezzi? Non alla portata di tutti. Sony non ha annunciato tutti i prezzi regionali, ma il NW-WM1AM2 costerà 1.399 euro nella zona euro, mentre il NW-WM1ZM2 arriva a 3.699 euro.