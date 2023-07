Il sideload su Android 14 non morirà

Google sta per regalarci una nuova generazione del suo robottino verde. Android 14 in versione beta è quasi maturo, con la versione stabile prevista entro la fine dell'estate sugli smartphone di casa Google.

Nelle ultime ore sono emerse delle interessanti informazioni che riguardano un aspetto fondamentale di Android, ovvero quello che riguarda la possibilità di installare o aggiornare app da store di terze parti, ovvero non utilizzando il Play Store. Questo è possibile sin dagli albori di Android, e con le recenti versioni del robottino verde è stato messo in discussione.

Relativamente a questa pratica, è bene sottolineare che la volontà di Google è quella di incrementare il livello di sicurezza per gli utenti. Installare o aggiornare app da store di terze parti risulta generalmente meno sicuro, questo perché gli store di terze parti non hanno le stesse misure di sicurezza che troviamo sul Play Store. In generale, quindi è più facile rendere disponibile un malware su store di terze parti invece che sul Play Store.

Detto questo, è anche bene considerare che il sideload, questo è il nome dato alla pratica di installare o aggiornare app a partire da store di terze parti, è una soluzione in diversi casi: ci sono infatti degli utenti che per diverse ragioni vogliono limitare al massimo l'utilizzo dei servizi Google come il Play Store, oppure casi in cui non è possibile usare il Play Store.