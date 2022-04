"Sicurezza dati" del Play Store è la nuova sezione per rispondere a tutte le domande in materia di privacy

Google annuncia la nuova sezione Sicurezza dei dati del Play Store, nella quale verranno mostrate informazioni circa le modalità in cui le app raccolgono, condividono e proteggono i dati degli utenti.

Perché vengono raccolti proprio quei dati? A cosa servono? Sono necessari o facoltativi per il perfetto funzionamento dell'app? Vengono poi condivisi anche con terze parti o meno? Ed in che modo vengono protetti questi dati (crittografia, possibilità di eliminazione dei dati memorizzati, aderenza al MASVS)? Vengono in qualche modo tutelati bambini e ragazzi?

Avete capito l'antifona insomma: Sicurezza dei dati vuole dare risposte chiare a domande comuni, che gli utenti potrebbero (e dovrebbero) porsi in merito alle app che usano, quantomeno quelle che utilizzano più spesso.

La sezione Sicurezza sarà visibile a partire da oggi, ma non subito per tutti gli utenti; gli sviluppatori dal canto loro dovranno arricchirla con i dati delle proprie app entro il 20 luglio 2022.