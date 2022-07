Per sapere che dati raccoglie un'app, ora bisognerà fidarsi degli sviluppatori

A cosa servono i dati raccolti da un'app? Dove vanno a finire? Perché vengono raccolti? Per rispondere alle domande degli utenti sempre più sensibili in tema di privacy, circa tre mesi fa Google ha lanciato "Sicurezza dati", una sezione del Play Store compilata dagli sviluppatori in cui si cerca di creare un rapporto di maggior fiducia e trasparenza tra utenti e creatori di app.

Al lancio Google aveva dato come termine ultimo agli sviluppatori per compilare la sezione il 20 luglio (dopodomani), come indicato in una pagina di supporto, ma ora è venuto fuori che la società di Mountain View ha deciso di nascondere dal Play Store la lista di permessi richiesti dalle app.

La mossa è simile a quanto fatto da Apple diverso tempo fa con il suo sistema "nutrition label", che per avviare un processo di trasparenza si affida completamente agli sviluppatori per mostrare agli utenti i dati raccolti dall'app che stanno per installare, e che come evidenziato da un'inchiesta del Washington Post si è rivelato a dir poco inaccurato.

Già questa "operazione fiducia" potrebbe sembrare a dir poco preoccupante, ma il problema è che a seguito della sua introduzione Google ha iniziato a nascondere dal Play Store la lista di permessi (generata automaticamente) che l'app richiede per funzionare, come osservato dal noto Mishaal Rahman.