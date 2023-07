Si parla già di Xiaomi 14

Proprio in quest'ottica si orienta il post del leaker Digital Chat Station sul social network cinese Weibo , che ci fornisce i primi dettagli su come saranno i prossimi top gamma di Xiaomi .

Sappiamo che Xiaomi con l'aiuto dei suoi sub-brand produce molti smartphone per tutte le tasche e quindi in gran quantità e possiamo intuire che sicuramente si starà già lavorando per le prossime uscite future .

Nel corso del 2023 abbiamo assistito al lancio della famiglia degli Xiaomi 13 (è lui in copertina), tanto che lo Xiaomi 13 Ultra è arrivato giusto il mese scorso. Eppure non riusciamo neanche a goderci gli ultimi arrivati che già si preparano all'orizzonte i loro successori .

Sembra che il loro debutto sia atteso per novembre 2023 in quanto saranno i primi smartphone ad avere il nuovo processore top gamma di Qualcomm, ma forse si tratta di un primo lancio in Cina, mentre da noi arriveranno ad inizio 2024. Ricordiamo che sono informazioni non ufficiali e perciò da prendere con le pinze. Purtroppo, non si hanno ulteriori dettagli, quindi per ora dobbiamo aspettare, ma sicuramente sentiremo ancora parlare di loro nei prossimi mesi.