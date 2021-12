Si allarga la lista degli smartphone compatibili con ARCore: arrivano Pixel 6 e 6 Pro

Google punta molto sulla realtà aumentata e da molti anni sviluppa l'SDK ARCore, ovvero una serie di librerie per lo sviluppo di software AR compatibile, oltre che con Android, anche con iOS.

BigG inoltre aggiorna spesso una lista di smartphone che sono certificati e compatibili con la tecnologia ARCore: per entrare a far parte di questa, i dispositivi devono avere determinate caratteristiche hardware e software, come ad esempio una CPU potente, diversi sensori per il movimento e una fotocamera di qualità.