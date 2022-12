Tutti gli sfondi ufficiali di Red Magic 8 Pro pronti al download!

Red Magic è un nome molto noto nel settore gaming del mercato smartphone, e corrisponde al marchio dedicato appunto al gaming dell'azienda cinese Nubia. Qualche giorno fa abbiamo visto arrivare la nuova generazione Red Magic 8 Pro.

Mentre attendiamo dettagli ufficiali in merito alla disponibilità e commercializzazione dei nuovi Red Magic 8 Pro in Europa, visto che per il momento sono stati presentati esclusivamente per la Cina, abbiamo modo di averne un assaggio con gli sfondi ufficiali.

Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano un'anteprima di tutti gli sfondi ufficiali dei nuovi gaming phone di casa Red Magic. Tutti sono stati estratti dal Red Magic OS, gli sfondi si dividono in:

7 sfondi dedicati alla schermata di blocco . 5 di questi hanno risoluzione 1.116 x 2.480 pixel, mentre i restanti 2 hanno risoluzione 1.080 x 2.400 pixel.

dedicati alla . 5 di questi hanno risoluzione 1.116 x 2.480 pixel, mentre i restanti 2 hanno risoluzione 1.080 x 2.400 pixel. Ben 30 sfondi per la schermata home. Tutti hanno una risoluzione pari a 1.116 x 2.480 pixel.

Attraverso il link che trovate qui in basso potete scaricare il pacchetto completo di sfondi descritti a piena risoluzione.

Una volta effettuato il download potrete impostare lo sfondo che più vi piace sul vostro smartphone Android.

Oltre agli sfondi è anche possibile provare l'animazione di avvio e le suonerie ufficiali di Red Magic 8 Pro, trovate il link di download qui sotto. Tenete presente che per questo tipo di contenuti sarà necessario acquisire i permessi di root.