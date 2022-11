Volete personalizzare il vostro OnePlus? Ecco gli sfondi ufficiali di OnePlus 10T Genshin Impact Edition

Sembra praticamente certo che il nuovo OnePlus 10T Genshin Impact Edition non arriverà mai ufficialmente nel mercato italiano, ma questo non significa che possiamo averne un assaggio . Grazie a XDA abbiamo modo di scaricare gli sfondi e le suonerie ufficiali del nuovo dispositivo.

OnePlus ha infatti lanciato per il mercato cinese una variante molto particolare di OnePlus 10T , il suo modello di gamma alta che conosciamo bene anche in Italia, ovvero quella dedicata a Genshin Impact .

Arrivano delle interessanti novità per quanto riguarda gli appassionati di personalizzazione su smartphone Android , in particolare per coloro che sono attratti dal mondo di Genshin Impact .

Le immagini che trovate nella galleria in basso vi foniscono un'anteprima degli sfondi appena estratti dal nuovo modello OnePlus, e vi mostrano anche il design del nuovo smartphone.

Il pacchetto di contenuti appena estratti da OnePlus 10T Genshin Impact Edition include suonerie, sfondi statici, sfondi animati, personalizzazioni per l'Always On Display e l'animazione di avvio.

Insomma, un bel bundle di contenuti personalizzati a tema Genshin Impact.

A questo indirizzo trovate il link per scaricare il pacchetto completo dei contenuti appena menzionati. Sarà necessario acquisire i permessi di root per applicare le personalizzazione all'Always On e l'animazione di avvio del sistema. Suonerie e sfondi sono invece disponibili anche ai dispositivi che non godono dei permessi di root.