Gli sfondi del ThinkPhone sono belli e pronti al download

Per chi è rimasto ammaliato dal nuovo ThinkPhone, farà piacere sapere che è possibile provare subito i suoi sfondi ufficiali. Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano in anteprima gli sfondi: si tratta di sfondi a tema astratto, con tonalità che variano dal rosso al giallo e che sono disponibili in varie risoluzioni.

Gli sfondi del ThinkPhone sono infatti disponibili sia a risoluzione 1080 x 2400 pixel, perfetti per l'utilizzo su smartphone, e sia a risoluzione 2880 x 2560 pixel, ottima per display con risoluzione maggiore.

Sono anche disponibili gli sfondi concepiti per l'utilizzo su desktop.

Si tratta di tutti sfondi statici. Oltre a vederli in anteprima nella nostra galleria, potete scaricarli a risoluzione originale attraverso il link che trovate qui in basso, in modo da provarli subito sul vostro dispositivo.

SFONDI UFFICIALI THINKPHONE | DOWNLOAD