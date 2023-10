Nuovi sfondi esclusivi Pixel Superfan: le quattro proposte dal design team dei Pixel 8

In qualità di responsabile della progettazione CMF per telefoni e accessori Pixel, la parte preferita di Jess (Ng) del processo di progettazione è pensare a diversi scenari e riconsiderare i pezzi del puzzle finché tutto non si riunisce in armonia. Fuori dal lavoro, Jess trova ogni occasione per stare all'aria aperta, soprattutto vicino all'acqua. Il che spiega perché Bay si sia ispirato al riflesso del cielo in una giornata senza nuvole, restituendo un senso di speranza e ottimismo.