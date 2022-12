Gli sfondi di OPPO Find N2 e N2 Flip disponibili al download per tutti

Gli sfondi statici sono delle classiche immagini PNG. Gli sfondi dell' OPPO Find N2 hanno una risoluzione di 1920 × 1792 pixel (ovvero la stessa dello schermo interno aperto) e di 1080 × 2120 pixel (ovvero la risoluzione dello schermo esterno). Per la variante Flip , cinque sfondi presentano una risoluzione di 1080 × 2520 pixel , mentre i restanti hanno una risoluzione di 382 × 720 pixel (decisamente troppo piccoli per essere utilizzati su schermi grandi).

Per ingannare l'attesa, ecco gli sfondi ufficiali di entrambi i dispositivi , che possono essere ovviamente impostati su qualsiasi smartphone. Oltre ai classici wallpaper statici, sono disponibili anche degli sfondi animati: per impostare questo genere di sfondi, è necessario utilizzare delle app di terze parti (ad esempio, questa ).

Gli smartphone pieghevoli più conosciuti e apprezzati sono quelli di Samsung , ma altre azienda stanno lavorando per portare i propri dispositivi foldable sul mercato: tra queste, troviamo sicuramente OPPO , che ieri ha presentato OPPO Find N2 e OPPO Find N2 Flip , due smartphone pieghevoli davvero interessanti che dovrebbero arrivare in Europa il prossimo anno.

Gli sfondi live non sono altro video MP4 con una risoluzione di 1920 × 1792 pixel (per Find N2) oppure 1080 × 2520 pixel (per Find N2 Flip).

Nelle gallery qui di seguito, trovate un'anteprima degli sfondi di OPPO Find N2: per scaricare l'intero pacchetto, contenente tutti gli sfondi in alta risoluzione e anche tutti gli sfondi animati, basta cliccare sul pulsante qui di seguito.

Scarica tutti gli sfondi