Con questi sfondi addolcirete la frustrazione di non poter acquistare un OnePlus 11R Genshin Impact Edition

Come molti marchi di smartphone, OnePlus è solita lanciare alcune versioni dei suoi dispositivi dedicandoli a videogiochi famosi, in particolare a tema Genshin Impact.

È successo on OnePlus 10T (OnePlus Ace Pro per il mercato cinese) e quest'anno anche con OnePlus 11R, lanciato come OnePlus Ace 2 in madrepatria.

OnePlus Ace 2 Genshin Impact Edition è infatti una versione speciale dedicata a Mao Xiangling, il personaggio dell'elemento fuoco in Genshin Impact, con livrea "Lava Red", ben 18 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Purtroppo questa versione non viene commercializzata da noi, ma grazie ai ragazzi di XDA Developers possiamo addolcire il boccone amaro trasformando i nostri dispositivi con sfondi, suonerie e altro.

Gli sfondi statici a disposizione (in fondo all'articolo) sono due, uno dedicato a Mao Xiangling e l'altro al suo amico Guoba, mentre qui sotto potete vedere lo sfondo animato.